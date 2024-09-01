Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси

В матче третьего тура чемпионата Англии нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оформил хет-трик в ворота «Вест Хэма» (3:1). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высказался о результативной игре скандинавского бомбардира.
«Холанна невозможно остановить, нет ни одного защитника в мире, который смог бы сделать это. Эрлинг играет намного лучше по многим показателям. Этот парень забивает много голов, а это как раз то, что нам нужно. Я рад его очередному хет-трику, он качественно завершает атакующие действия партнеров», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.
В трех турах чемпионата Англии Холанн отметился семью забитыми мячами.
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