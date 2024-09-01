Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси

«Холанна невозможно остановить, нет ни одного защитника в мире, который смог бы сделать это. Эрлинг играет намного лучше по многим показателям. Этот парень забивает много голов, а это как раз то, что нам нужно. Я рад его очередному хет-трику, он качественно завершает атакующие действия партнеров», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.