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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн установил рекорд XXI века в «Манчестер Сити»

01 Сентября 2024 • 07:48 Комментировать

В рамках третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде победил лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:1. Тремя голами в составе гостей отметился норвежский бомбардир Эрлинг Холанн.

Как информирует Opta Sports, скандинавский нападающий стал первым игроком в истории Премьер-лиги XXI века, которому удалось оформить два хет-трика в трех стартовых турах. Ранее Холанн отметился тремя голами во встрече с «Ипсвичем» (4:1).

Эрлинг выступает за «горожан» с 2022 года. Центрфорвард принял участие в 102 поединках команды, записав на свой счет 97 забитых мячей и 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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