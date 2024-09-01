Холанн установил рекорд XXI века в «Манчестер Сити»

В рамках третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде победил лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:1. Тремя голами в составе гостей отметился норвежский бомбардир Эрлинг Холанн.

Как информирует Opta Sports, скандинавский нападающий стал первым игроком в истории Премьер-лиги XXI века, которому удалось оформить два хет-трика в трех стартовых турах. Ранее Холанн отметился тремя голами во встрече с «Ипсвичем» (4:1).

Эрлинг выступает за «горожан» с 2022 года. Центрфорвард принял участие в 102 поединках команды, записав на свой счет 97 забитых мячей и 14 результативных передач.