Райс впервые увидел красную карточку в АПЛ

В матче третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» не сумел переиграть «Брайтон», а одним из главных событий матча стало удаление защитника «канониров» Деклана Райса. Как оказалось, Деклан Райс получил свою первую красную карточку за 245 матчей в высшей лиге английского футбола.

Это удивительно, если учесть амплуа Райса - он защитник. Ранее игрок, привлекающийся для выступлений в состав английской сборной, защищал цвета другого лондонского клуба - «Вест Хэма». Но в 2023 году он перешёл в «Арсенал» и сейчас проводит свой второй сезон в составе клуба.