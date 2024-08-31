Только два игрока дважды оформляли хет-трики в двух играх АПЛ подряд

В субботу «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Вест Хэм» со счётом 3:1. Все три гола в составе «горожан» на свой счёт записал нападающий Эрлинг Холанн. В прошлом туре Премьер-лиги норвежец тоже оформил хет-трик, трижды расписавшись в воротах «Ипсвича».

Для Холанна это второй случай, когда он оформляет хет-трики в двух играх Премьер-лиги подряд. Как-то норвежец забивал по три гола в матчах против «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», которые шли друг за другом.

Помимо Холанна только один игрок дважды отмечался хет-триками в двух играх АПЛ подряд. Вторым игроком является экс-форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.