Санчо прокомментировал переход в «Челси»

Вингер Джедон Санчо перебрался в «Челси». Лондонский клуб арендовал 24-летнего футболиста у «Манчестер Юнайтед» с опцией обязательного выкупа. После завершения трансфера Санчо дал комментарий.

«Я очень рад оказаться здесь. Лондон – это место, где я вырос, и теперь я счастлив вернуться. Тренер рассказал мне об этом проекте, и для молодого футболиста это волнительно. Надеюсь, я смогу приносить команду голы и голевые передачи», - слова Санчо приводит пресс-служба «Челси».

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Челси» проведёт завтра, 1 сентября, – против «Кристал Пэлас» на своём поле.