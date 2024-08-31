«Челси» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе. «Пенсионеры» подписали вингера Джедона Санчо. Лондонский клуб арендовал 24-летнего игрока у «Манчестер Юнайтед». Следующим летом «Челси» будет обязан выкупить Санчо у «красных дьяволов».

Стоит сказать, что о подписании Санчо «Челси» объявил с запозданием – трансферное окно в Англии закрылось в пятницу вечером. При этом авторитетные источники писали, что сделка была оформлена вовремя.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 1 сентября. Команда Энцо Марески будет играть против «Кристал Пэлас» на своём поле.