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«Челси» объявил о переходе Санчо официально

31 Августа 2024 • 21:53 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.63 X 4.40 2 5.10
Через 17 ч. 14 мин.

«Челси» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе. «Пенсионеры» подписали вингера Джедона Санчо. Лондонский клуб арендовал 24-летнего игрока у «Манчестер Юнайтед». Следующим летом «Челси» будет обязан выкупить Санчо у «красных дьяволов».

Стоит сказать, что о подписании Санчо «Челси» объявил с запозданием – трансферное окно в Англии закрылось в пятницу вечером. При этом авторитетные источники писали, что сделка была оформлена вовремя.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 1 сентября. Команда Энцо Марески будет играть против «Кристал Пэлас» на своём поле.

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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