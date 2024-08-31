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Хет-трик Холанна позволил «Манчестер Сити» одолеть «Вест Хэм»

31 Августа 2024 • 21:26 Комментировать
Вест Хэм
1:3
Манчестер Сити
окончен

«Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити» в матче третьего тура Премьер-лиги. Бернарду Силва выполнил точный навес на дальний угол вратарской площади, где свободным оказался Эрлинг Холанн, но норвежский форвард пробил головой над перекладиной. По центральной оси провалились «молотобойцы», Силва вывел Холанна на рандеву с голкипером, и нападающий хладнокровно пробил в левый нижний угол ворот - 0:1. Разыграли накоротке угловой «горожане», после чего Кевин де Брёйне коварно пробил с фланга точно под перекладину, но вратарь успел среагировать и в броске кончиками пальцев перевёл мяч через перекладину. Правым флангом быструю атаку провели «горожане» Силва выдал пас в центр на де Брёйне, который в касание пробил в правую девятку, но мяч угодил в штангу, рядом с крестовиной. Редкую вылазку на чужую половину поля с мячом провели хозяева, Джаррод Боуэн ворвался в штрафную площадку с правого фланга, выполнил прострел вдоль ворот, а игровой снаряд попал в колено Рубену Диашу и срикошетил в ворота - 1:1. Очень быстрый ответ «Сити» - с левого фланга доставили мяч в штрафную площадь на Холанна, который мощно пробил точно под перекладину метров с 14 - 1:2.

Вторая половины встречи была менее событийной, «молотобойцы» даже чаще наносили удары. В концовке пошли большими силами вперёд хозяева, но случилась обрезка, после которой вертикальным пасом вывели 1 на 1 Холанна с вратарем, и норвежец чётко перебросил его  1:3.

«Сити» с 9 очками - единоличный лидер, а соперник с тремя баллами 14-й.

Протокол игры  
Вест Хэм1:3Манчестер Сити
  10'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Диаш Рубен19'  
  30'Холанн Эрлинг (1:2)
  83'Холанн Эрлинг (1:3)
Ареола Альфонс 46' (Фабьянски Лукаш ( 46') Уан-Биссака АаронМавропанос КонстантиносКилман Макс  63'Эмерсон Палмиери  61' 71' (Цоуфал Владимир ( 71') Гидо Родригес  76'Альварес Эдсон 77' (Соучек Томаш ( 77') Пакета ЛукасБоуэн Джаррод 86' (Саммервилл Крисенсио ( 86') Антонио Майкл 71' (Фюллькруг Никлас ( 71') Кудус Мохаммед
Запасные: Тодибо Жан-КлерИрвинг ЭндиГильерме ЛуисКейси Кэлан
Эдерсон МораесАканджи Мануэль  90'Диаш РубенГвардиол Йошко 88' (Уокер Кайл ( 88') Льюис РикоКовачич МатеоДоку Жереми 68' (Гюндоган Илкай ( 68') Силва БернардуДе Брёйне Кевин  44' 88' (Аке Натан ( 88') Грилиш Джек 72' (Луис Матеус II ( 72') Холанн Эрлинг
Запасные: Макэйти ДжеймсРодри ЭрнандесОртега ШтефанО'Райли НикоСтоунс Джон
31 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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