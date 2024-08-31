​Марку Силва: «Хорошая реакция»

В третьем туре английского чемпионата между собой сыграли «Ипсвич» и «Фулхэм», игра, к сожалению, не выявила победителя. Португальский наставник «дачников» Марку Силва прокомментировал итоги игры, он посетовал на то, что его команда во втором тайме не смогла прибавить.

- Наша реакция была хорошей, мы забили ответный гол и после этого контролировали матч. Но во втором тайме мы, к сожалению, не смогли прибавить. Мы хорошо защищались, не позволяли сопернику создавать, но и сами не создавали. Мы должны создавать, если контролируем мяч, - цитирует слова португальского наставника BBC Sport.