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​Томас Франк: «Айвен - топ-игрок»

31 Августа 2024 • 20:29 Комментировать
Брентфорд
3:1
Саутгемптон

Лидер «Брентфорда» Айвен Тони покидает английский чемпионат, он решил поднять денег в Саудовской Аравии и подписал соответствующий контракт с «Аль-Ахли». Своим мнением по этому поводу поделился наставник «Брентфорда» Томас Франк, который пожелал игроку всего самого наилучшего.

- Айвен - топ-футболист, и я желаю ему всего самого наилучшего. Он побывал в нашей раздевалке чтобы попрощаться с командой Я сказал ему кое-какие вещи, он сказал мне. Это было приятно, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.

В третьем туре английского чемпионата «Брентфорд» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1.


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