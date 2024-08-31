«Эвертон» вошёл в историю АПЛ со знаком минус

В субботу «Эвертон» принимал «Борнмут» в рамках третьего тура Премьер-лиги. Мерсисайдцы лидировали со счётом 2:0 к 87-й минуте, и мало кто сомневался в итоговой победе хозяев. Но «Борнмут» смог шокировать «ирисок» тремя голами – «вишни» забили на 87-й, 90+2-й и 90+6-й минутах. В итоге южане победили на «Гудисон Парк» со счётом 3:2.

Как сообщает Opta, «Эвертон» вошёл в историю Премьер-лиги со знаком минус. Ранее не было случаев, чтобы команда лидировала к 87-й минуте с разницей в два гола и в итоге проиграла. Теперь 87-я минута – самый поздний показатель в этом плане.

«Эвертон» занимает последнее место в турнирной таблице с нулём в графе набранных очков.