«Брентфорд» уверенно победил, «Эвертон» снова неприятно шокировал

Подошли к концу некоторые матчи третьего тура чемпионата Англии.

Дубль Брайана Мбеумо помог «Брентфорду» разобраться с «Саутгемптоном» (3:1). «Эвертон» после двух провалов на старте преобразился и был близок к победе над «Борнмутом», но перед финальным свистком пропустил трижды, потеряв всё, - 2:3. «Ноттингем Форест» с «Вулверхэмптоном» обменялись быстрыми голами и набрали по очку (1:1). Похожий сценарий был и в поединке «Ипсвич» - «Фулхэм» (1:1).