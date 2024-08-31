«Брентфорд» уверенно победил, «Эвертон» снова неприятно шокировал

Подошли к концу некоторые матчи третьего тура чемпионата Англии.
Дубль Брайана Мбеумо помог «Брентфорду» разобраться с «Саутгемптоном» (3:1). «Эвертон» после двух провалов на старте преобразился и был близок к победе над «Борнмутом», но перед финальным свистком пропустил трижды, потеряв всё, - 2:3. «Ноттингем Форест» с «Вулверхэмптоном» обменялись быстрыми голами и набрали по очку (1:1). Похожий сценарий был и в поединке «Ипсвич» - «Фулхэм» (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Кин Майкл50'
|(2:0) Калверт-Льюин Доминик57'
|87'Семеньо Антуан (2:1)
|90'Кук Льюис (2:2)
|90'Синистерра Луис (2:3)
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Тарковски Джеймс•Кин Майкл• 76'Миколенко Виталий•Ироэгбунам Тим• 90'Гуэйе Идрисса•Харрисон Джек•Ндиайе Ильман83' (Дукуре Абдулай (83') •Макнил Дуайт•Калверт-Льюин Доминик88' (Гомеш Бету (88')
Аррисабалага Кепа•Араухо Хулиан77' (Смит Адам (77') •Забарный Илья•Сенеси Маркос77' (Хёйсен Дин (77') •Керкез Милош66' (Синистерра Луис (66') •Кук Льюис•Кристи Райан66' (Уттара Данго (66') •Семеньо Антуан• 76'Клюйверт Джастин•Тавернер Маркус•Эванилсон65' (Скотт Алекс (65')
Запасные: Брукс Дэвид•Траверс Марк•Хилл Джеймс•Ааронс Макс
31 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис 10'
|12' Беллегард Жан-Рикнер (1:1)
Селс Матц • Уильямс Неко • Миленкович Никола • Мурильо Джейсон • Эйна Ола • Сангаре Ибрахим 40' 58' ( Йейтс Райан ( 58') • Андерсон Эллиот 90' 90' ( Авонийи Тайво ( 90') • Эланга Энтони 90' ( Силва Жота ( 90') • Гиббс-Уайт Морган • Хадсон-Одои Каллум 80' ( Соса Рамон ( 80') • Вуд Крис
Запасные: Да Сильва Морейра Эрик • Домингес Николас • Морено Алекс • Боли Вийи • Мигель Карлос
Джонстон Сэм • Семеду Нелсон 76' ( Доэрти Мэтт ( 76') • Москера Йерсон • Доусон Крэйг • Гомеш Тоти • 45'Беллегард Жан-Рикнер 9' 75' ( Гуэдеш Гонсалу ( 75') • Гомес Жоао 32' 61' ( Хи-Чан Хван ( 61') • Лемина Марио • 54'Аит-Нури Раян 61' ( Дойл Томми ( 61') • Кунья Матеус • Ларсен Йорген 87' ( Андре ( 87')
Запасные: Гомес Родриго II • Буэно Сантьяго • Бентли Даниел • Сарабия Пабло
31 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Протокол игры
|(1:0) Мбеумо Брайан 43'
|(2:0) Мбеумо Брайан 65'
|(3:0) Висса Йоан 69'
|90' Сугавара Юкинари (3:1)
Флеккен Марк • Айер Кристоффер 39' ( Расмуссен Мадс ( 39') • Коллинз Натан • Пиннок Итан • 73'Янельт Витали 75' ( Льюис-Поттер Кин ( 75') • Йенсен Матиас • Норгор Кристиан • Дамсгор Миккель 82' ( Карвалью Фабиу ( 82') • Мбеумо Брайан • 29'Висса Йоан • Шаде Кевин 75' ( Ван дер Берг Сепп ( 75')
Запасные: Ми Бен • Конак Юнус Эмре • Тревитт Райан • Ярмолюк Егор • Вальдимарссон Хакон-Рабн
Ремсдейл Аарон • Харвуд-Беллис Тэйлор 20' 56' ( Диблинг Тайлер ( 56') • Беднарек Ян • Стивенс Джек • Сугавара Юкинари • Смоллбоун Уильям 46' ( Фернандеш Матеуш ( 46') • Даунс Флинн • Арибо Джо 82' ( Лаллана Адам ( 82') • Уокер-Питерс Кайл • Армстронг Адам 46' ( Арчер Камерон ( 46') • Бреретон Бен
Запасные: Амо-Амеяу Самуэль • Маккарти Алекс • Тэйлор Чарли • Стюарт Росс III • Бри Джеймс • Угочукву Лесли • Сулемана Камалдин
31 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|(1:0) Делап Лиам 15'
|32' Траоре Адама (1:1)
Мурич Ариянет • Туанзебе Аксел • Вулфенден Люк • Гривз Джейкоб • Дэвис Лейф • Морси Сэм • 37'Филлипс Кэлвин 71' ( Каюсте Йенс ( 71') • Огбене Чидози 88' ( Чаплин Конор ( 88') • Хатчинсон Омари • Шмодикс Сэмми 81' ( Кларк Джек ( 81') • Делап Лиам 81' ( Аль-Хамади Али ( 81' ) 90'
Запасные: Джонсон Бен • Уолтон Кристиан • Таунсед Конор • Луонго Массимо • О'Ши Дара
Лено Бернд • Тете Кенни • Диоп Исса • Угелумба Кэлвин • Робинсон Энтони • 58'Перейра Андреас 87' ( Уилсон Гарри ( 87') • Лукич Саша 51' 87' ( Кэрни Том ( 87') • Траоре Адама • 78'Смит-Роу Эмиль 72' ( Берге Сандер ( 72') • Айуоби Алекс 87' ( Рид Харрисон ( 87') • Родриго Мунис 79' ( Хименес Рауль ( 79')
Запасные: Андерсен Йоаким • Бенда Стивен • Кастань Тимоти • Куэнка Хорхе
31 августа. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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