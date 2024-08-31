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«Брентфорд» уверенно победил, «Эвертон» снова неприятно шокировал

31 Августа 2024 • 19:00 Комментировать
Эвертон
2:3
Борнмут

Подошли к концу некоторые матчи третьего тура чемпионата Англии.

Дубль Брайана Мбеумо помог «Брентфорду» разобраться с «Саутгемптоном» (3:1). «Эвертон» после двух провалов на старте преобразился и был близок к победе над «Борнмутом», но перед финальным свистком пропустил трижды, потеряв всё, - 2:3. «Ноттингем Форест» с «Вулверхэмптоном» обменялись быстрыми голами и набрали по очку (1:1). Похожий сценарий был и в поединке «Ипсвич» - «Фулхэм» (1:1).

Протокол игры  
Эвертон2:3Борнмут
(1:0) Кин Майкл50'  
(2:0) Калверт-Льюин Доминик57'  
  87'Семеньо Антуан (2:1)
  90'Кук Льюис (2:2)
  90'Синистерра Луис (2:3)
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусТарковски ДжеймсКин Майкл  76'Миколенко ВиталийИроэгбунам Тим  90'Гуэйе ИдриссаХаррисон ДжекНдиайе Ильман 83' (Дукуре Абдулай ( 83') Макнил ДуайтКалверт-Льюин Доминик 88' (Гомеш Бету ( 88')
Запасные: Янг ЭшлиО'Брайен ДжейкГарнер ДжеймсЛиндстрём ЙесперАрмстронг ХаррисонДиксон РоманВиржиния Жоау
Аррисабалага КепаАраухо Хулиан 77' (Смит Адам ( 77') Забарный ИльяСенеси Маркос 77' (Хёйсен Дин ( 77') Керкез Милош 66' (Синистерра Луис ( 66') Кук ЛьюисКристи Райан 66' (Уттара Данго ( 66') Семеньо Антуан  76'Клюйверт ДжастинТавернер МаркусЭванилсон 65' (Скотт Алекс ( 65')
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркХилл ДжеймсАаронс Макс
31 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Протокол игры 
Ноттингем Форест1:1Вулверхэмптон
(1:0) Вуд Крис 10'  
  12' Беллегард Жан-Рикнер (1:1)
Селс Матц  Уильямс Неко  Миленкович Никола  Мурильо Джейсон  Эйна Ола  Сангаре Ибрахим   40'   58' (Йейтс Райан (   58' Андерсон Эллиот   90'   90' (Авонийи Тайво (   90' Эланга Энтони   90' (Силва Жота (   90' Гиббс-Уайт Морган  Хадсон-Одои Каллум   80' (Соса Рамон (   80' Вуд Крис
Запасные: Да Сильва Морейра Эрик  Домингес Николас  Морено Алекс  Боли Вийи  Мигель Карлос
Джонстон Сэм  Семеду Нелсон   76' (Доэрти Мэтт (   76' Москера Йерсон  Доусон Крэйг  Гомеш Тоти   45'  Беллегард Жан-Рикнер   9'   75' (Гуэдеш Гонсалу (   75' Гомес Жоао   32'   61' (Хи-Чан Хван (   61' Лемина Марио   54'  Аит-Нури Раян   61' (Дойл Томми (   61' Кунья Матеус  Ларсен Йорген   87' (Андре (   87')
Запасные: Гомес Родриго II  Буэно Сантьяго  Бентли Даниел  Сарабия Пабло
 31 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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Протокол игры 
Брентфорд3:1Саутгемптон
(1:0) Мбеумо Брайан 43'  
(2:0) Мбеумо Брайан 65'  
(3:0) Висса Йоан 69'  
  90' Сугавара Юкинари (3:1)
Флеккен Марк  Айер Кристоффер   39' (Расмуссен Мадс (   39' Коллинз Натан  Пиннок Итан   73'  Янельт Витали   75' (Льюис-Поттер Кин (   75' Йенсен Матиас  Норгор Кристиан  Дамсгор Миккель   82' (Карвалью Фабиу (   82' Мбеумо Брайан   29'  Висса Йоан  Шаде Кевин   75' (Ван дер Берг Сепп (   75')
Запасные: Ми Бен  Конак Юнус Эмре  Тревитт Райан  Ярмолюк Егор  Вальдимарссон Хакон-Рабн
Ремсдейл Аарон  Харвуд-Беллис Тэйлор   20'   56' (Диблинг Тайлер (   56' Беднарек Ян  Стивенс Джек  Сугавара Юкинари  Смоллбоун Уильям   46' (Фернандеш Матеуш (   46' Даунс Флинн  Арибо Джо   82' (Лаллана Адам (   82' Уокер-Питерс Кайл  Армстронг Адам   46' (Арчер Камерон (   46' Бреретон Бен
Запасные: Амо-Амеяу Самуэль  Маккарти Алекс  Тэйлор Чарли  Стюарт Росс III  Бри Джеймс  Угочукву Лесли  Сулемана Камалдин
 31 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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Протокол игры 
Ипсвич1:1Фулхэм
(1:0) Делап Лиам 15'  
  32' Траоре Адама (1:1)
Мурич Ариянет  Туанзебе Аксел  Вулфенден Люк  Гривз Джейкоб  Дэвис Лейф  Морси Сэм   37'  Филлипс Кэлвин   71' (Каюсте Йенс (   71' Огбене Чидози   88' (Чаплин Конор (   88' Хатчинсон Омари  Шмодикс Сэмми   81' (Кларк Джек (   81' Делап Лиам   81' (Аль-Хамади Али (   81'   90')
Запасные: Джонсон Бен  Уолтон Кристиан  Таунсед Конор  Луонго Массимо  О'Ши Дара
Лено Бернд  Тете Кенни  Диоп Исса  Угелумба Кэлвин  Робинсон Энтони   58'  Перейра Андреас   87' (Уилсон Гарри (   87' Лукич Саша   51'   87' (Кэрни Том (   87' Траоре Адама   78'  Смит-Роу Эмиль   72' (Берге Сандер (   72' Айуоби Алекс   87' (Рид Харрисон (   87' Родриго Мунис   79' (Хименес Рауль (   79')
Запасные: Андерсен Йоаким  Бенда Стивен  Кастань Тимоти  Куэнка Хорхе
 31 августа. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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