«Астон Вилла» была сильнее «Лестера»

В третьем туре чемпионата Англии «Астон Вилла» гостила у «Лестера».
Олли Уоткинс по центру выскочил один на один с голкипером, но не смог прокинуть мяч вправо мимо него - парировано. Морган Роджерс справа вывел к воротам Уоткинса, Олли ушёл от защитника и пробил в дальний угол, а кипер успел среагировать и мяч отбил. На 28-й минуте Юри Тилеманс со штрафного сделал заброс на Джакоба Рамси, который сделал скидку на Амаду Онана, а тот открыл счёт - 0:1.
После перерыва Лука Динь слева обыгрался с Рамси и навесил на Джона Дурана, который головой пробил под перекладину, и это тоже гол - 0:2. Мавидиди слева вошёл в штрафную площадь, дошёл до линии поля и навесил к воротам, Уилфред Ндиди в высоком прыжке не смог головой направить мяч в сторону ворот, но на подборе сыграл Факундо Буонанотте и с восьми метров пробил неотразимо - 1:2.
Бирмингемцы набрали шесть очков, у соперника один балл.
|28'Онана Амаду (0:1)
|64'Дуран Джон (0:2)
|(1:2) Буонанотте Факундо73'
Бан пользователя