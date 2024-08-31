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«Астон Вилла» была сильнее «Лестера»

31 Августа 2024 • 19:00 Комментировать
Лестер
1:2
Астон Вилла

В третьем туре чемпионата Англии «Астон Вилла» гостила у «Лестера».

Олли Уоткинс по центру выскочил один на один с голкипером, но не смог прокинуть мяч вправо мимо него - парировано. Морган Роджерс справа вывел к воротам Уоткинса, Олли ушёл от защитника и пробил в дальний угол, а кипер успел среагировать и мяч отбил. На 28-й минуте Юри Тилеманс со штрафного сделал заброс на Джакоба Рамси, который сделал скидку на Амаду Онана, а тот открыл счёт - 0:1.

После перерыва Лука Динь слева обыгрался с Рамси и навесил на Джона Дурана, который головой пробил под перекладину, и это тоже гол - 0:2. Мавидиди слева вошёл в штрафную площадь, дошёл до линии поля и навесил к воротам, Уилфред Ндиди в высоком прыжке не смог головой направить мяч в сторону ворот, но на подборе сыграл Факундо Буонанотте и с восьми метров пробил неотразимо  - 1:2.

Бирмингемцы набрали шесть очков, у соперника один балл.

Протокол игры  
Лестер1:2Астон Вилла
  28'Онана Амаду (0:1)
  64'Дуран Джон (0:2)
(1:2) Буонанотте Факундо73'  
Хермансен МадсДжастин ДжеймсФас ВаутОколи Меме  74' 90' (Макатир Кейси ( 90') Кристиансен ВикторУинкс Гарри  90'Скипп Оливер  26' 68' (Буонанотте Факундо ( 68') Фатаву Абдул 68' (Эль-Ханнус Билаль ( 68') Ндиди Уилфред 89' (Рид Бобби ( 89') Айю Джордан 68' (Мавидиди Стефи ( 68') Варди Джейми  83'
Запасные: Рикарду Перейра IIСумаре БубакариВестергор ЯнникУорд Дэнни II
Мартинес ЭмилианоБогард Ламар  55' 79' (Матсен Ян ( 79') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаБэйли Леон 16' (Рамси Джакоб ( 16'Неделькович Коста 79') Онана Амаду  8' 62' (Баркли Росс ( 62') Тилеманс Юри  40'Макгинн Джон  74'Роджерс МорганУоткинс Олли 61' (Дуран Джон ( 61'  90')
Запасные: Буэндия ЭмилианоЗых ОливерГоси ДжоСвинкелс Сил
31 августа. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Евро-Футбол.Ру,
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