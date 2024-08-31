Санчо – игрок «Челси», хоть о сделке и не объявляли

Летнее трансферное окно в Англии закрылось, но о переходе вингера Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» официально объявлено до сих пор не было. Впрочем, как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка была закрыта вовремя, и никаких проблем с ней нет.

В то же время журналист Daily Mail Крис Уилер отмечает, что «Челси» не будет платить «Манчестер Юнайтед» за аренду 24-летнего Санчо. При этом лондонский клуб возьмёт за себя значительную часть заработной платы игрока. По действующему контракту с «красными дьяволами» Джедон зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.