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Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на матч в Лондоне

31 Августа 2024 • 18:25 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 7.80 X 5.60 2 1.37
Через 0 ч. 41 мин.

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Вест Хэма» в Премьер-лиге. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Силва, Доку, Грилиш, Холанн.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в двух стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков – шесть.

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