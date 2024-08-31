Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на матч в Лондоне

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Вест Хэма» в Премьер-лиге. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Силва, Доку, Грилиш, Холанн.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в двух стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков – шесть.