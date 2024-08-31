Защитник Курт Зума покинул «Вест Хэм». Пресс-служба лондонского клуба сообщила о переходе 29-летнего француза в клуб «Аль-Оруба» из Саудовской Аравии. Речь идёт об аренде на сезон 2024/2025.

«Вест Хэм» хотел бы пожелать Курту всего наилучшего в течение периода аренды», - говорится в сообщении «молотобойцев».

Стоит сказать, что «Аль-Оруба» начал новый чемпионат Саудовской Аравии с двух поражений. Как следствие, команда пока что располагается в нижней части турнирной таблицы.

Добавим, что Курт Зума ранее за пределами Европы не выступал. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.