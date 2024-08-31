Сака высказался о трансфере Стерлинга в «Арсенал»

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о трансфере Рахима Стерлинга. Как известно, «канониры» арендовали вингера у «Челси» ближе к закрытию летнего трансферного окна.

«Это отличное подписание для нас. Я действительно рад, что он здесь. Уверен, что он сделает для нас нечто потрясающее», - сказал Сака в программе Match of the Day.

Напомним, что в субботу «Арсенал» на своём поле не смог обыграть «Брайтон» - матч завершился вничью со счётом 1:1. После трёх матчей нового чемпионата Англии «канониры» имеют семь зачётных баллов в своём активе.