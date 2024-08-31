Артета прокомментировал ничью «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после ничьей с «Брайтоном» (1:1) в матче третьего тура Премьер-лиги.

«Мы очень хорошо начали матч. Мы забили и вели 1:0. Второй тайм мы тоже начали хорошо, но затем было принято решение [удаление Райса – прим.], которое полностью изменило игру.

Как нам объяснили удаление? Никак, как всегда.

В АПЛ сказали, что Райс получил вторую карточку за задержку возобновления матча? Если бы такие карточки давали на протяжении всего матча стабильно, то это было бы нормально. Но мы видим непоследовательность решений», - сказал Артета TNT Sports.