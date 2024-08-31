Артета прокомментировал ничью «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после ничьей с «Брайтоном» (1:1) в матче третьего тура Премьер-лиги.
«Мы очень хорошо начали матч. Мы забили и вели 1:0. Второй тайм мы тоже начали хорошо, но затем было принято решение [удаление Райса – прим.], которое полностью изменило игру.
Как нам объяснили удаление? Никак, как всегда.
В АПЛ сказали, что Райс получил вторую карточку за задержку возобновления матча? Если бы такие карточки давали на протяжении всего матча стабильно, то это было бы нормально. Но мы видим непоследовательность решений», - сказал Артета TNT Sports.
Но объективно говоря, можно катить бочку на судью, дескать незаслуженно выгнал Райса. Да, может и погорячился Кавана, но формальный повод был, мяч ногой он пнул, имея уже жёлтую. Поэтому хватит сопли распускать, по поводу судейства.
Кто мешал в первом тайме играть, кто заставлял глину месить, а потом во втором вменьшинстве пытаться что-то сделать. Больше чем на ничью и не наиграли.
Ротета в первую очередь должен Эдуарда и прочую бесполезную чепуху из руководства винить, в том числе и себя. Скинули четыре лавочника и кого взяли, таких же три игрока на замену, один из которых уже с травмой и запасного вратаря, что это бл..ть такое, и это окно усиления команды.
До декабря график зубодробительный, учитывая кубки и ЛЧ.
Решили в этом сезоне слиться сразу, не давая ложных надежд болелам.