Сака – о ничьей: «Не хочу перекладывать всё на судью»

Футболист «Арсенала» Букайо Сака дал комментарий после субботней ничьей с «Брайтоном» (1:1) в третьем туре Премьер-лиги.

«Мы можем воспринимать результат двояко: у нас были шансы выиграть матч, но в то же время играть в меньшинстве против «Брайтона» сложно.

Удаление Райса? Думаю, это было слишком жестоко по отношению к нам. Нужна стабильность. В первом тайме Педро ничего не получил, а Деклан едва коснулся мяча и получил красную. Всё как есть, я не хочу перекладывать всё на судью, потому что мы могли победить. Сегодня мы разочарованы, но сезон будет долгим», - сказал Сака в программе Match of the Day.