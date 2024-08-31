Удаление Райса помешало «Арсеналу» обыграть «Брайтон»

Третий тур Премьер-лиги стартовал матчем «Арсенал» - «Брайтон». Коллективы стартовали с побед и сегодня имели шансы единолично возглавить чемпионат. «Канониры» выглядели лучше в первом тайме, но реальных моментов было мало. В конце 45-минутки вратарь лондонцев сильно выбил мяч вперед, Букайо Сака после отскока от газона без касания переиграл защитника, далее исполнил передачу на Кая Хаверца, который из-за пределов штрафной перебросил не успевшего на перехват кипера - 1:0.
Шансы хозяев перечеркнул Деклан Райс на 49-й минуте - помешал сопернику быстро разыграть штрафной и получил вторую желтую карточку. Вскоре Янкуба Минте после отличной передачи Льюиса Данка вывалился на рандеву с вратарем, который парировал удар соперника, а первым на добивание успел Жоао Педро - 1:1. Хаверц после выноса со своей половины поля опередил защитника, выскочил на рандеву с кипером и пробил низом, но вратарь ногой отбил мяч, а на отскоке Томас Парти пробил в защитника. Контратаку провели хозяева поля, Хаверц с правого фланга прострелил в штрафную, а Букайо Сака пробил в падении - парировано.
Ничья 1:1 в итоге, у команд по семь очков и первое место.
|(1:0) Хаверц Кай38'
|58'Педро Жоао (1:1)
Такое ощущение, что специально всех каклек в команде собирают.
А скамейки просто нет.
Теперь против Тоттенхэма полузащита будет Парти, Эдегор, Жорик🥴. Это проходной двор. Дай бог, Зину не увидеть.
Такой малины, по травмированным, как в прошлые сезоны у Ротеты не будет.
Дай бог в четверке останутся.
А набриалиненному гению всего то надо было два года назад замену Салибе по зиме найти, а в прошлом году нападающего купить.