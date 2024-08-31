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Удаление Райса помешало «Арсеналу» обыграть «Брайтон»

31 Августа 2024 • 16:27 Комментировать (3)
Арсенал
1:1
Брайтон
окончен

Третий тур Премьер-лиги стартовал матчем «Арсенал» - «Брайтон». Коллективы стартовали с побед и сегодня имели шансы единолично возглавить чемпионат. «Канониры» выглядели лучше в первом тайме, но реальных моментов было мало. В конце 45-минутки вратарь лондонцев сильно выбил мяч вперед, Букайо Сака после отскока от газона без касания переиграл защитника, далее исполнил передачу на Кая Хаверца, который из-за пределов штрафной перебросил не успевшего на перехват кипера - 1:0.

Шансы хозяев перечеркнул Деклан Райс на 49-й минуте - помешал сопернику быстро разыграть штрафной и получил вторую желтую карточку. Вскоре Янкуба Минте после отличной передачи Льюиса Данка вывалился на рандеву с вратарем, который парировал удар соперника, а первым на добивание успел Жоао Педро - 1:1. Хаверц после выноса со своей половины поля опередил защитника, выскочил на рандеву с кипером и пробил низом, но вратарь ногой отбил мяч, а на отскоке Томас Парти пробил в защитника. Контратаку провели хозяева поля, Хаверц с правого фланга прострелил в штрафную, а Букайо Сака пробил в падении - парировано.

Ничья 1:1 в итоге, у команд по семь очков и первое место.

Протокол игры  
Арсенал1:1Брайтон
(1:0) Хаверц Кай38'  
  58'Педро Жоао (1:1)
Райя Давид  90'Уайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТимбер Юрриен  70' 80' (Зинченко Александр ( 80') Эдегор Мартин 74' (Мартинелли Габриэл ( 74') Парти Томас  45'Райс Деклан  42'  49'Сака БукайоХаверц КайТроссар Леандро 59' (Калафьори Риккардо ( 59')
Запасные: Сетфорд ТоммиКивёр ЯкубНванери ИтанЛьюис-Скелли МайлсЖоржиньо IIМ'Ханд Салах Улад
Вербрюгген БартВельтман Йоел 72' (Эступиньян Первис ( 72') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисХиншелвуд ДжекМилнер Джеймс 17' (Аяри Ясин ( 17') Балеба КарлосМинте Янкуба  70' 72' (Рюттер Жоржиньо ( 72') Педро ЖоаоМитома Каору 85' (Адингра Симон ( 85') Уэлбек Данни 85' (Энсисо Хулио ( 85')
Запасные: Роша Игор IIСтил ДжейсонЛемпти ТарикУэбстер Адам
31 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (3) Все комментарии
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LMI
31 Августа 2024 в 16:41
Судья конечно БОЛЬШОЙ ЧУДАК, говоря мягко, чтобы не забанили
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snk6565
31 Августа 2024 в 16:50
Наконец то, арсы нарвались...за их клоунаду и хамство прилетело...и пусть бриолиновый теперь репу чешет
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Zed2891
31 Августа 2024 в 16:41
Ну вот первый серьезный соперник и уже обсирательство. А также полный вагон карточек и очередные травмы. На постоянные абенементы к Тирни, Жезусу, Томиясу теперь похоже заезжает ещё и Тимбер.
Такое ощущение, что специально всех каклек в команде собирают.
А скамейки просто нет.
Теперь против Тоттенхэма полузащита будет Парти, Эдегор, Жорик🥴. Это проходной двор. Дай бог, Зину не увидеть.
Такой малины, по травмированным, как в прошлые сезоны у Ротеты не будет.
Дай бог в четверке останутся.
А набриалиненному гению всего то надо было два года назад замену Салибе по зиме найти, а в прошлом году нападающего купить.
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