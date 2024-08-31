Триппьер может перейти в клуб из Турции

Защитник Киран Триппьер в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как сообщает Sports Digitale, 33-летний англичанин близок к тому, чтобы перебраться из «Ньюкасла» в турецкий «Эюпспор». Главным тренером этой команды является известный в прошлом турецкий футболист Арда Туран.

Несколько дней назад Киран Триппьер объявил о решении завершить выступления за национальную сборную Англии.

За «Ньюкасл» Киран Триппьер выступает с начала 2022 года. С тех пор защитник провёл 94 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал двадцать один результативный пас на партнёров.