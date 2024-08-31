«Челси» продолжит платить большую часть зарплаты Стерлинга

В последние минуты летнего трансферного окна вингер Рахим Стерлинг перебрался из «Челси» в «Арсенал». «Канониры» арендовали 29-летнего футболиста.

Как сообщает на своих страницах The Athletic, «Арсенал» будет платить меньшую часть заработной платы Стерлинга. А «Челси» продолжит платить футболисту большую часть его оклада. Для «канониров» такая сделка является очень выгодной.

По слухам, по контракту с «Челси» Рахим Стерлинг зарабатывает от 300 до 350 тысяч фунтов в неделю. За «пенсионеров» Стерлинг провёл 81 матч, в которых забил 19 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.