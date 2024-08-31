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«Арсенал» назвал состав на игру АПЛ с «Брайтоном»

31 Августа 2024 • 13:37 Комментировать
Арсенал
1:0
Брайтон
1 1.37 X 5.40 2 8.00
1-й тайм

В субботу в рамках третьего тура Английской премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Брайтон». Рулевой лондонской команды Микель Артета решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.

Матч Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Брайтоном» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что в двух стартовых турах АПЛ «Арсенал» набрал максимальное количество очков – шесть.

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Арсенал Лондон

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