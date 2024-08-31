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Чалоба ушёл из «Челси» в другой клуб АПЛ официально

31 Августа 2024 • 13:15 Комментировать

Защитник Трево Чалоба сменил клубную прописку. «Челси» посредством своего официального сайта объявил о переходе 25-летнего футболиста в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Соглашение между лондонскими клубами рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Трево Чалоба является выпускником академии «Челси». Ранее защитник уже выступал в арендах – за «Ипсвич», «Хаддерсфилд Таун» и «Лорьян».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Трево Чалобу в 13 миллионов евро.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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