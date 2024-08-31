Стало известно, почему Осимхен не перешёл в «Челси»

Трансферное окно в Европе закрылось, а нападающий Виктор Осимхен из «Наполи» в «Челси» так и не перешёл. Как сообщает итальянский Sky, переход не состоялся из-за того, что предложение лондонского клуба по контракту не устроило Осимхена. «Пенсионеры» предлагали 25-летнему нигерийцу 4 миллиона евро за сезон с повышением в два раза при попадании в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Аль-Ахли» предлагал Осимхену в 10 раз больше денег – 40 миллионов евро за сезон. Однако саудовский клуб не смог договориться с «Наполи» о сумме сделки, поэтому выбрал более дешёвый вариант в лице Айвена Тони.