«Манчестер Юнайтед» - третий, «Ливерпуль» - 19-й: Назван клуб АПЛ, потративший больше всех летом

Стало известно, какой из клубов Английской премьер-лиги потратил больше всего денег в летнее трансферное окно. Первое место, как сообщает Transfermarkt, занял лондонский «Челси». Боссы столичного клуба потратили на новых игроков 261 миллион евро.

На второй позиции рейтинга расположился «Брайтон» - 231,2 миллиона. Топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед» с 214,5 млн евро. Четвертой стала бирмингемская «Астон Вилла» (176), а пятым «Тоттенхэм» (144).

«Арсенал» занял десятое место со 108,9 миллиона. «Ливерпуль» расположился на предпоследней позиции – 42 млн, а «Манчестер Сити» стал последним с 25 миллионами евро.