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«Манчестер Юнайтед» - третий, «Ливерпуль» - 19-й: Назван клуб АПЛ, потративший больше всех летом

31 Августа 2024 • 12:09 Комментировать (1)

Стало известно, какой из клубов Английской премьер-лиги потратил больше всего денег в летнее трансферное окно. Первое место, как сообщает Transfermarkt, занял лондонский «Челси». Боссы столичного клуба потратили на новых игроков 261 миллион евро.

На второй позиции рейтинга расположился «Брайтон» - 231,2 миллиона. Топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед» с 214,5 млн евро. Четвертой стала бирмингемская «Астон Вилла» (176), а пятым «Тоттенхэм» (144).

«Арсенал» занял десятое место со 108,9 миллиона. «Ливерпуль» расположился на предпоследней позиции – 42 млн, а «Манчестер Сити» стал последним с 25 миллионами евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Bartimeus
31 Августа 2024 в 13:07
Трансферные расходы/доходы клубов АПЛ за последние 5 лет, согласно трансфермаркту:
Челси: ____1,721млн евро. Продал: 732. Баланс: -989 млн евро.
Ман Сити:__752 млн евро. Продал: 587. Баланс: -165 млн евро.
М Юнайтед: 886 млн евро. Продал: 236. Баланс: -650 млн евро.
Ливерпуль: 536 млн евро. Продал 235. Баланс: -301 млн евро.
Арсенал: __784 млн евро. Продал: 227. Баланс: -557 млн евро.
Тоттенхэм: 807 млн евро. Продал: 263. Баланс: -544 млн евро.
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