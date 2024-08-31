Нападающий Одсонн Эдуар стал игроком «Лестера». Футболист «Кристал Пэлас» проведёт в стане «лис» стартовавший сезон в Англии, клубы заключили по игроку арендное соглашение.

Эдуару 26 лет, в «Пэлас» форвард уже на протяжении трёх лет – тогда он перебрался в Лондон из «Селтика». Является воспитанником клубной академии «ПСЖ». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

Напомним, что «Лестер» вернулся в Английскую премьер-лигу после одного года отсутствия. По итогу позапрошлого сезона «лисы» вылетели в Чемпионшип, а в сезоне прошлом успешно вернулись в элиту.