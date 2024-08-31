Аргентинский хавбек Джовани ло Чельсо покинул лондонский «Тоттенхэм» и переехал в чемпионат Испании. 28-летний полузащитник продолжит карьеру в севильском «Бетисе».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. Трансфер игрока, согласно данным СМИ, обойдется севильскому клубу в 8,4 миллиона.

В прошлом сезоне Джовани поучаствовал в 22 поединках чемпионата Англии. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и сделал две результативные передачи.

По итогам двух туров Ла Лиги «Бетис» занимает 15-е место в турнирной таблице.