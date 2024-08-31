Марокканский защитник «Вест Хэма» Наиф Агер стал игроком клуба испанской Примеры – «Реал Сосьедада». Об этом пишет пресс-служба коллектива из Сан-Себастьяна.

За новый клуб Агер будет играть в рамках арендного соглашения, рассчитано оно на стартовавший в Европе футбольный сезон. Действующий контракт связывает защитника с «Вест Хэмом» до лета 2027 года. В стане «молотобойцев» он оказался летом 2022 года после перехода из «Ренна».

Агер оценивается порталом Transfermarkt в немалую сумму в 35 млн евро. Является игроком сборной Марокко, в его активе 47 матчей за национальную команду родной страны.