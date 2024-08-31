Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа продолжит карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги. 25-летний игрок пополнил ряды «Кристал Пэлас».

Форвард заключил с «орлами» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов.

В прошлом сезоне английского чемпионата Нкетиа провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После двух туров нового розыгрыша АПЛ «орлы» занимают 17-е место в турнирной таблице.