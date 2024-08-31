Левый вингер «Вест Хэма» Максвелл Корне как минимум на один год станет игроком «Саутгемптона». Ивуариец перебрался на юг Англии в рамках арендного соглашения.

Корне 27 лет, в Англии он оказался ещё в 2021 году после трансфера из «Лиона» в «Бёрнли». Спустя год сменил команду и пополнил ряды столичного «Вест Хэма».

Основное амплуа Корне – левый вингер, однако сыграть он может и на острие атаки, а также на правом фланге атаки.

Ранее «Саутгемптон» усилился голкипером лондонского «Арсенала» Аароном Ремсдейлом. «Святые» вернулись в АПЛ после годичного отсутствия из-за вылета в Чемпионшип.