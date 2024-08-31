Лондонский «Брентфорд» и саудовский «Аль-Ахли» минувшей ночью завершили трансфер форварда Айвена Тони. 28-летний центрфорвард сборной Англии подписал с ближневосточным клубом четырёхлетний контракт.

По оценке Transfermarkt, новичок обошёлся «Аль-Ахли» в 42 млн евро при оценочной стоимости от портала в 50 млн.

В «Брентфорде» Тони провёл четыре последних года карьеры. Ранее в Англии он сменил множество клубов, среди которых были «Ньюкасл», «Барнсли», «Шрусбери Таун» и другие.

На Евро-2024 в Германии Тони ездил в составе сборной Англии, всего в составе «трёх львов» у него шесть матчей и один гол.