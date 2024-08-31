Тренер «Челси» Мареска сделал комплимент Мудрику

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об атакующем полузащитнике команды Михаиле Мудрике, которого заменил по ходу поединка с «Вулверхэмптоном» (6:2).

«Я провел беседу с Мудриком перед стартом сезона. После матча с «Вулверхэмптоном» мы не общались. Этот парень очень умен и сам может понять причину своей замены», - передает слова специалиста Football London.

Стоит отметить, что украинского полузащитника убрали с поля сразу после перерыва.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Контракт с украинцем был подписан на восемь лет. Его рыночная стоимость сейчас оценивается в 35 миллионов евро.