В ночь трансферного дедлайна полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус сменил клуб. Как минимум на сезон он перешёл в ряды «Ноттингем Форест», «лесники» взяли его в аренду.

27-летний хавбек пополнил «Вест Хэм» прошлым летом, когда перебрался в Лондон из родного «Саутгемптона», покинувшего АПЛ. За новичка «молотки» заплатили тогда, по оценкам, почти 35 млн евро. В итоге за прошлый сезон только в рамках АПЛ он вышел на поле в 37 матчах, забил семь голов и оформил семь голевых передач.

Transfermarkt оценивает усиление центра поля «Ноттингем Форест» в 30 млн евро. Игрок славится своими точными штрафными ударами.