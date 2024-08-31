Лондонский «Вест Хэм» в трансферный дедлайн официально пополнился полузащитником «ПСЖ» Карлосом Солером. 27-летний футболист продолжит карьеру в стане «молотобойцев» в рамках арендного соглашения на один сезон с правом выкупа.

Солер – воспитанник «Валенсии», в «ПСЖ» он оказался два года назад. Ранее родной клуб не покидал. Основное амплуа новичка «Вест Хэма» - центральный полузащитник, однако сыграть он может как справа на фланге полузащиты, так и выше на позиции центрального атакующего полузащитника.

Transfermarkt оценивает испанского новичка лондонского клуба в 20 млн евро.