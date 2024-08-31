Угарте прокомментировал трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Мануэль Угарте высказался о трансфере из французского «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед».
«Это невероятное ощущение. Я перешел в очень большой клуб, который знают во всем мире. Боссы «Манчестер Юнайтед» предоставили мне потрясающий проект. У меня большие амбиции, поэтому я оказался в этом клубе», - передает слова уругвайского футболиста UtdPlug в социальных сетях.
Трансфер Угарте обошелся «красным дьяволам» в 50 миллионов евро. Полузащитник заключил с манкунианцами долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет с возможностью продления на сезон.
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