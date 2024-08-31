Осимхен выбрал между «Челси» и «Наполи»

Стало известно решение нападающего Виктора Осимхена по ближайшему будущему. Нигерийский центрфорвард отказался от трансфера в лондонский «Челси». Бомбардир решил остаться в «Наполи», об этом рапортует инсайдер Фабрис Хоукинс в социальных сетях.

Ранее в прессе также сообщалось об интересе к нигерийцу из Саудовской Аравии. Подписать игрока хотел «Аль-Ахли».

В прошлом сезоне итальянской Серии А Осимхен провел 25 поединков, в которых забил 15 мячей и сделал три голевые передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в 100 миллионов евро.