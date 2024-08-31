Гвардиола сообщил, что «Манчестер Сити» потерял Фодена

Атакующий полузащитник Фил Фоден не поможет «Манчестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии с лондонским «Вест Хэмом». Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Фил неважно чувствовал себя после игры с «Челси». Поэтому мы приняли решение предоставить ему время на восстановление. Надеемся, что после матчей сборных Фоден вернется в строй», - передает слова испанского специалиста City Report в социальных сетях.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» состоится в субботу, 31 августа, на стадионе в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.