Форвард из Албании Армандо Броя временно покинул лондонский «Челси». 22-летний игрок перешел в «Эвертон» на правах аренды до окончания сезона, об этом рапортует пресс-служба «пенсионеров».

Контракт Армандо с «Челси» рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне нападающий провел 21 встречу в рамках Английской премьер-лиги. Армандо записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Ближайший поединок «Эвертон» проведет в чемпионате Англии против «Борнмута». Игра состоится в субботу, 31 августа.