Стерлинг прокомментировал переход в «Арсенал»

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг высказался о переходе из «Челси» в другой лондонский клуб – «Арсенал». Стороны заключили арендное соглашение до окончания текущего сезона.

«Переход в «Арсенал» - это потрясающее чувство. Я очень доволен», - передает слова англичанина инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что в Англии Стерлинг также поиграл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне вингер поучаствовал в 43 поединках, забил десять мячей и сделал восемь результативных передач. Он связан трудовым договором с «Челси» до середины 2027 года. Его рыночный ценник – 35 миллионов евро.