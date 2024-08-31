Английский вингер Рахим Стерлинг сменил команду внутри АПЛ. Полузащитник перешел из «Челси» в лондонский «Арсенал». «Канониры» арендовали игрока до завершения нынешнего сезона, об этом рапортует клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне Стерлинг поучаствовал в 43 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до середины 2027 года.

В следующем поединке Английской премьер-лиги «Арсенал» померяется силами с «Брайтоном» на своем поле. Игра пройдет сегодня, 31 августа.