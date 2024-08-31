Шотландский левый вингер Райан Фрейзер стал полноценным игроком «Саутгемптона». В состав «святых» 30-летний шотландец перешёл из «Ньюкасла», делится портал Transfermarkt. Срок контракта, а также сумма компенсации «Ньюкаслу» от «Саутгемптона» пока что остаются в тайне.

Фрейзер был в «Ньюкасле» с 2020 по 2023 годы, однако перед началом прошлого сезона он отправился в «Саутгемптон», но в рамках годичной аренды. С Фрейзером в составе «святые» оформили камбэк в Премьер-лигу после сезона в Чемпионшипе. После шотландец вернулся в «Ньюкасл».

Ранее «Саутгемптон» пополнил экс-голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл.