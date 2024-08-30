Итальянский «Наполи» пополнил ещё один новичок этого лета. Клуб подписал Билли Гилмора, 23-летнего шотландского опорника из «Брайтона».

Гилмор связал себя с южанами контрактом на пять лет. По оценке Transfermarkt, усиление обошлось «Наполи» в 14 млн евро.

Гилмор – воспитанник академии «Челси». В активе футболиста 30 матчей за сборную Шотландии во всех турнирах.

Напомним, ранее «Наполи» подписал шотландца Скотта Мактоминая из «Манчестер Юнайтед» и сотворил, пожалуй, главную сделку этого лета для себя, подписав Ромелу Лукаку из «Челси». Тренирует неаполитанский клуб Антонио Конте.