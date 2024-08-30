Английский вингер Джедон Санчо пополнит лондонский «Челси». По информации The Athletic, «синие» перехватили игрока у «Ювентуса». Такой же новостью делится в соцсети и инсайдер Фабрицио Романо.

В «Челси» Санчо перейдёт в рамках аренды из «Манчестер Юнайтед» на один сезон. Арендное соглашение будет включать в себя опцию обязательного выкупа. Отмечается, что сделка полностью завершена.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Санчо провёл в дортмундской «Боруссии», в которой когда-то взошла его футбольная звезда. Футболисту 24 года, он является выходцем академии «Манчестер Сити».