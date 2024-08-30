«Манчестер Юнайтед» подписал Угарте

Уругвайский опорный полузащитник Мануэль Угарте официально покидает «ПСЖ» и переходит в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб заплатил за новичка 50 миллионов евро. Контракт подписан на 5 лет с опцией продления ещё на год.

«Мануэль был еще одной нашей главной целью на это лето. Он входит в число лучших полузащитников мира, способных отбирать мячи, и имеет отличный послужной список как на клубном, так и на международном уровне», – заявил спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт.

Ранее манкунианцы объявили о подписании Секу Коне, 18-летнего опорного полузащитника.