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В «Манчестер Юнайтед» трогательно попрощались с Мактоминаем

30 Августа 2024 • 23:30 Комментировать

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» посвятила трогательный пост перешедшему в «Наполи» 27-летнему Скотту Мактоминаю. Шотландец впервые в своей карьере покинул родной «МЮ» и ушёл в другую команду.

«Всем в клубе будет не хватать Мактоминая, и мы желаем ему всего наилучшего, поскольку он начинает новую главу своей карьеры в Италии. Переход в гранд Серии А «Наполи» позволит ему вновь объединиться с бывшим товарищем по «Юнайтед» Ромелу Лукаку, который завершил переход из «Челси», и играть под руководством Антонио Конте. Удачи, Скотт, ариведерчи и спасибо за чудесные воспоминания. Скотт гордится тем, что он один из нас!», - гласит текст на официальном портале клуба.

Напомним, что с этого лета «Наполи» тренирует Антонио Конте.

Мактоминай перешёл в «Наполи»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай
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