Стерлинг согласовал контракт с «Арсеналом»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг согласовал контракт с лондонским «Арсеналом». Такой новостью делится инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети. Что же касается переговоров между клубами, то они продолжаются.

Напомним, ранее в августе главный тренер «Челси» Энцо Мареска прямым текстом заявил, что не рассчитывает на Стерлинга. А главный тренер «Арсенала» Микель Артета вингера прекрасно знает. Они вместе не один год работали в «Манчестер Сити», когда Артета был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

В «Челси» Стерлинг перебрался в 2022 году. Является воспитанником клубной академии «Ливерпуля».