Полузащитник Махмуд Дауд покинул «Брайтон» и стал игроком франкфуртского «Айнтрахта». Новый клуб он обрёл в статусе свободного агента, подписав контракт на два года.

Дауду 28 лет, его амплуа – центральный полузащитник. В «Брайтоне» он оказался прошлым летом, отыграл в составе «чаек» полгода в АПЛ. После он отправился в аренду в «Штутгарт», затем вернулся обратно в Англию.

Новичок «Айнтрахта» попал в большой футбол через академию гладбахской «Боруссии». С 2017 по 2023 годы выступал за «Боруссию», но уже дортмундскую. Стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.