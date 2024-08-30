«Арсенал» подписал опытного голкипера

Лондонский «Арсенал» усилил вратарскую позицию опытным бразильским голкипером Норберто Нето. По информации Transfermarkt, «канониры» заключили с «Борнмутом» однолетнее соглашение по аренде вратаря.

Нето 35 лет, в АПЛ голкипер с 2022 года. Тогда он покинул ряды «Барселоны» и присоединился к «Борнмуту». На протяжении карьеры выступал также за «Фиорентину», «Валенсию», «Ювентус». Является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее «Арсенал» расстался со вторым голкипером Аароном Ремсдейлом. Он перешёл в «Саутгемптон». Основным вратарём «канониров» является испанец Давид Райя.