Портал Transfermarkt сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай перешёл в «Наполи». Оценивает сайт переход в 30,5 млн евро, контракт подписан на четыре года.

Официальные сайты и другие медиаресурсы «Наполи» и «МЮ» пока что молчат, но объявление перехода, судя по всему – дело времени.

Мактоминаю 27 лет, шотландец – воспитанник академии манкунианцев. Это его первый в карьере уход из «Манчестер Юнайтед», ранее он не покидал свой родной клуб даже в рамках аренды.

Ранее в «Наполи» главный тренер клуба Антонио Конте воссоединился с форвардом Ромелу Лукаку, бельгиец перешёл из «Челси».