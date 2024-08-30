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Мактоминай перешёл в «Наполи» официально

30 Августа 2024 • 21:37 Комментировать (1)

Портал Transfermarkt сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай перешёл в «Наполи». Оценивает сайт переход в 30,5 млн евро, контракт подписан на четыре года.

Официальные сайты и другие медиаресурсы «Наполи» и «МЮ» пока что молчат, но объявление перехода, судя по всему – дело времени.

Мактоминаю 27 лет, шотландец – воспитанник академии манкунианцев. Это его первый в карьере уход из «Манчестер Юнайтед», ранее он не покидал свой родной клуб даже в рамках аренды.

Ранее в «Наполи» главный тренер клуба Антонио Конте воссоединился с форвардом Ромелу Лукаку, бельгиец перешёл из «Челси».

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
30 Августа 2024 в 22:14
а кто у МЮ в центре поля планирует играть не пойму? Каземиро мертвый, Эриксен почти тоже самое.
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