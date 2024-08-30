Салах объяснил, почему отпраздновал гол в позе лучника

Форвард Мохамед Салах помог «Ливерпулю» выиграть у «Ипсвича». Свой первый забитый гол в новом сезоне культовый футболист решил отпраздновать необычным образом.

В первом туре «Ливерпуль» переиграл соперника со счетом 2:0. Египтянин увеличил преимущество своей команды, после чего встал в позу лучника. Как рассказал футболист, его на это вдохновил боец UFC Исраэль Адесанья.

«Я смотрел UFC, Алекс Перейра против Адесаньи. Когда Адесанья забрал второй бой, он так отпраздновал. Мне понравилось это его празднование. Поэтому и я так сделал», - цитирует Салаха Men in Blazers.

Отметим, что в матче против «Брентфорда», где команда выиграла с таким же счетом, Мо снова отличился. Салах является третьим бомбардиром за всю историю «Ливерпуля».

В этом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле будет принимать команду Арне Слота.